Украина официально отказалась от выполнения Минских соглашений

15.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевские правительство не собирается вносить в Конституцию Украины изменения, прописанные в Минских соглашениях, выполнение которых ранее гарантировала Украина.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы еще раз напоминаем, русские постоянно повторяют этот нарратив. Как это написано в Минских соглашениях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация. Если в Москве не могут это прочитать, мы готовы прочитать еще раз: мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами делаем для Украины, и основой этих изменений является децентрализация, которая уже много лет идет на Украине довольно успешно.

Мы предлагаем той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, которая не является подконтрольной украинскому правительству, понять, что шанс их развития – децентрализация. Они могут объединять общины, они могут ожидать определенных возможностей, в частности финансовых, как и все области и районы, которые находятся в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем – конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим в Конституцию никаких особых или не особых статусов», – заключил министр.

Поддержал данную точку зрения и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, отметив, что никто не отказался от идеи возвращения Донбасса в состав Украины.

«Если в России надеются, что оккупируя Донбасс, оккупируя территории, она сможет ослабить, разделить или увеличить влияние на Украину, то это неправда. Украина более сильная, более объединенная, более стойкая, демократичная, экономический рост стремится к Евросоюзу. Я бы сказал, если у вас молодежь едет на фронт и в них стреляют русские, то они не будут идти на соглашение с Россией, поэтому Россия имеет причины посмотреть, каким образом выйти из этого конфликта.

Когда мы говорим про стимулы, есть санкции, если мы выполним Минские соглашения, тогда мы будем говорить о снятии санкций, но не раньше. Когда мы протягиваем руку, мы хотим говорить, хотим найти путь к договоренностям с Россией. Мы фактически можем улучшить ситуацию для жизни тех людей, достичь той цели, которая обозначена в Минских договоренностях, что эта территория должна вернуться под украинский контроль», – заявил американский чиновник.

Напомним, что в пункте 11 подписанного Киевом и утвержденного Совбезом ООН Комплекса мер по выполнению Минских соглашений говорится следующее:

«Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года».

Напомним, ранее новый украинский министр иностранных дел уже успел продемонстрировать свой русофобский настрой, заявив, что украинскому счастью якобы мешает Российская Федерация, не желающая смириться с политикой Киева.