06.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, США, Украина
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Украина оказалась безразлична американцам


Инициаторы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа неудачно разыграли украинскую карту.

Об этом пишет деловое издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что по итогам инициированной Демпартией США процедуры импичмента президент Трамп не только оправдан, но и его популярность достигла невиданных доселе значений – опрос Gallup зафиксировал рекордные 49% при среднем значении с начала срока в 40%.

Также газета подчеркивает, что демократы «оказались посрамлены».

«У них не было шансов отрешить президента от власти, и они надеялись продемонстрировать «граду и миру» его неблагонадежность и готовность пожертвовать интересами страны ради своих собственных. В итоге людям предъявили сложную историю, квинтэссенцией которой стал тезис: вместо того чтобы помогать Украине, президент решил помочь сам себе выиграть выборы. Учитывая, насколько рядового американца беспокоит Украина, вышло не очень убедительно», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в верхней палате конгресса США провалилась попытка отстранить от власти президента Трампа, что вызвало истерическую реакцию на Украине.

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