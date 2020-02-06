Украина оказалась безразлична американцам
Инициаторы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа неудачно разыграли украинскую карту.
Об этом пишет деловое издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В публикации отмечается, что по итогам инициированной Демпартией США процедуры импичмента президент Трамп не только оправдан, но и его популярность достигла невиданных доселе значений – опрос Gallup зафиксировал рекордные 49% при среднем значении с начала срока в 40%.
Также газета подчеркивает, что демократы «оказались посрамлены».
«У них не было шансов отрешить президента от власти, и они надеялись продемонстрировать «граду и миру» его неблагонадежность и готовность пожертвовать интересами страны ради своих собственных. В итоге людям предъявили сложную историю, квинтэссенцией которой стал тезис: вместо того чтобы помогать Украине, президент решил помочь сам себе выиграть выборы. Учитывая, насколько рядового американца беспокоит Украина, вышло не очень убедительно», – резюмирует издание.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в верхней палате конгресса США провалилась попытка отстранить от власти президента Трампа, что вызвало истерическую реакцию на Украине.
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