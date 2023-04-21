Украина оказалась непричастной к взрыву в Белгороде – как оказалось, причиной стало падение бомбы с российского самолёта. Первым эту версию озвучил военкор Дмитрий Стешин.

«Появилась версия, что ФАБ-500 отвалилась с пилона нашего бомбардировщика. Ну тогда Бог на нашей стороне, явно», – написал он, подразумевая, что чудесным образом ЧП произошло без человеческих жертв.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Вскоре эти данные официально подтвердило Минобороны РФ.

«20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование», – говорится в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о раненых:

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами – от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. ⠀ В результате обследования территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля».

Военный обозреватель Борис Рожин указывает, что подобный случай ранее уже был в Донецке.

«12 апреля на одной из улиц Куйбышевского района Донецка была найдена авиабомба ФАБ-500М62, а неподалёку от нее характерные крылья от блока управления и коррекции.

Данные модули – новая и несколько сырая разработка, поэтому могут быть подобные нештатные ситуации. К счастью, ни тогда в Донецке, ни сейчас в Белгороде никто не погиб».