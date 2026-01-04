Украина оказалась очень хитрым и скользким предметом международной политики – Арестович
Украина и для Соединенных Штатов, и для России превратилась в чемодан без ручки.
Об этом в эфире видеоблога либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украина оказалась очень хитрым и скользким предметом международной политики. С одной стороны, это ловушка медведя. Засунул лапу, схватил банан, не может отпустить и высунуть. С другой стороны, это для России, для американцев – чемодан без ручки, нельзя бросить, нести и хрен унесешь, потому что скользкий. Вот Зеленский на этом узком пятачке маневрирует, как может жонглирует», – сказал Арестович.
В свою очередь ведущая заметила, что с 2022 года Украину Запад постоянно пичкает надеждами о якобы грядущих проблемах России: если ранее призывали потерпеть, мол, скоро РФ рухнет, то теперь убеждают, что все изменится после смены власти в США.
«Это такая анестезия, которую дают человеку, которого прямо по живому режут, отрезают руку, отрезают ногу. Но вот этой вот информационной анестезией говорят: «А ты потерпи ещё, значит, еще два года, и Путин развалится, ещё два года – и придут демократы, опять дадут деньги».
На самом деле, это самое страшное, что может случиться со страной, когда ею управляют люди, которые руководствуются самыми разными соображениями, но точно не благом этой страны», – резюмировала Латынина.
