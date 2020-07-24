Украина оказалась рабовладельческим государством

24.07.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Житель Скадовского района Херсонской области незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 гастрабайтеров из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать на полях местных фермеров.

Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения Нацполиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы установили, что в так называемом «трудовом лагере» находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек», – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что хозяин оказывал на пленников психологическое давление и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

В ходе расследования было установлено, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения и специально заманивал к себе гастарбайтеров преимущественно из Кировоградской и Закарпатской областей, обещая достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами пленники работали только за спальное место и еду.

В ведомстве добавили, что на данный момент вербовщик задержан, против него открыто уголовное производство по ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 «Торговля людьми» УК Украины. Продолжаются следственные действия. Уволенным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.

Произошедшее прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он сообщил, что использование рабского труда приобрело на Украине массовый характер, что свидетельствует об ужасном состоянии экономики в этой стране.

«Эти случаи не одиноки, просто власть Херсонской области их скрывает. И если сегодня провести расследования по всей Херсонской области, то мы увидим не только этих 13 человек, а гораздо больше.

Практическим везде в Херсонской области, по всем сельскохозяйственным регионам мы видим, что используется рабский труд. Это означает, что в Херсоне экономики практически нет, и люди сегодня начинают экономить и создавать такие рабские артели. Вот, во что превращается область, регион, и сама Украина.

В этом херсонские власти боятся сознаться. Я получаю информацию с каждого региона по Херсону, что рабский труд используется. Поэтому это беда», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».

Напомним, ранее украинский парламент принял в первом чтении законопроект, фактически узаконивающий торговлю людьми, однако в силу он ещё не вступил.