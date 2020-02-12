Украина окончательно отказалась от мирной реинтеграции Донбасса

12.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка о необходимости создания в Донбассе военных баз, которые якобы способны превратить местных «сепаратистов» в лояльных режиму «патриотов», является отказом киевского правительства от попыток мирной реинтеграции ЛДНР.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр обороны Украины Андрей Ермак (Андрей Загороднюк – прим. ред.) вчера заявил о необходимости создания военных баз на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Это уже как минимум очень интересный процесс.

С одной стороны, военная база, то есть место, где военные могут отдохнуть и так далее, и постоянное место концентрации военной силы – это вопрос безопасности. То есть, это как минимум признание того, что мирного, с цветочками, розочками и поцелуями, реинтеграции Донбасса не будет. То есть, необходимо содержание военного контингента на этой территории надолго», – возмутился эксперт.

Игорь Тышкевич убеждён, что несколько тысяч свидомых карателей, на постоянной основе проживающих в Донбассе, способны коренным образом изменить идеологическую ситуацию в регионе и превратить «сепаратистов» в сторонников киевского режима.

«В городках военные стоят на постоянной основе. Соответсвенно, есть контакты с местным населением, есть определённое распространение мнений, идей, взглядов на жизнь.

В идеале, конечно, это рано или поздно перевод военных баз в категорию обычных военных городков, то есть постоянного размещения бригад.

Бригада, если мы оперируем не списочным, а реальным составом – это 1200 человек, то вместе с семьями это 2,5-3 тысячи человек. И это люди с несколько другой ценностной матрицей, которые приезжают в данный регион, которые начинают работать и меняют ситуацию.

Они общаются с местными, неженатые военные женятся, члены семей ходят в те же самые магазины, дети учатся в тех же самых школах. То есть, с одной стороны, это меняется демографическая ситуация, потому что появляются новые люди в регионе, который страдает от депопуляции, с другой стороны, меняется идеологическая ситуация», – резюмировал Тышкевич.

Между тем, по словам российского политолога Павла Никанорова, в условиях отсутствия ротации вполне возможен и обратный процесс: влияние местного пророссийского населения на расквартированных украинских военнослужащих, что может привести как раз к идеологическому разложению на военных базах.

Напомним, ранее Андрей Загороднюк заявил, что Украина не будет разводить войска по всей линии фронта, поскольку это противоречит стратегическим целям Киева, пытающемуся доказать, что Россия является «агрессором».