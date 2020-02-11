Украина отказалась от мира. Скандальное заявление министра обороны

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет разводить войска по всей линии фронта, поскольку это противоречит стратегическим целям Киева, пытающемуся доказать, что Россия является «агрессором».

Такой вывод следует из заявления министра обороны Украины Андрея Загороднюка, озвученного в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Глава ведомства назвал Российскую Федерацию врагом и заявил, что процесс разведения войск по всей линии фронта занял бы слишком много времени.

«Министерство обороны и вообще государство не рассматривает планов о всеобщем разведении по всей линии. Потому что это противоречит нашим стратегическим целям, поскольку мы придерживаемся Минских соглашений, а эта концепция разведения по всей линии противоречит Минским соглашениям по сути.

То есть в Минских соглашениях прописано, что незаконные вооруженные формирования должны разоружиться и уйти из нашей страны. Так же, как и иностранные войска. Ну, какие иностранные, вы догадываетесь. И разведение изменило бы эту парадигму.

У нас есть враг – Россия, Российская Федерация и агрессор – Российская Федерация. Если у кого-то есть сомнения, то я могу это повторить сколько угодно раз. И это бы противоречило свой сути Минских соглашений, также это бы затягивало весь процесс их выполнения. И это очень длительный процесс, который бы увел нас на годы неопределенности», – заявил Загороднюк.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на состоявшемся в конце прошлого года саммите «нормандской четверки» стороны не смогли договориться о повсеместном разведении войск по всей линии фронта.

Также сообщалось о том, что из-за участившихся обстрелов в тех населенных пунктах, где войска были разведены, встреча глав МИД «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва.