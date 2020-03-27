«Украина остается антиройссийским проектом под управлением США» – киевский эксперт

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Противоречащее логике поведение украинской власти показывает, что на руководящих постах в стране стоят безвольные марионетки Запада.

Об этом Youtube-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кулеба – это мой любимый персонаж еще с того момента, когда он в Раде Комитет по евроинтеграции возглавлял, – сказал эксперт. – В начале года он дал развернутое интервью и заявил о том, что Украина еще не созрела для прямых поставок российского газа…».

По словам Землянского, это интервью, а также поведение представителей украинской элиты, подтверждает логику сохранения внешнего управления над Украиной со стороны США.

«Например, когда в студии Савика Шустера рядом стояли Шмыгаль и Яценюк, и Яценюк его как мальчишку отчитывал и рассказывал, как тому действовать, – отметил эксперт. – Яркий показатель? И заявления того же Шмыгаля о том, что мы будем продолжать курс на сотрудничество с МВФ и интеграцию с ЕС. Весьма показательно. И слова Кулебы – это подведение жирной черты, которая показывает, что внешняя политика Украины как антироссийского проекта не поменялась», – резюмировал Землянский.

Ранее историк и политолог Владимир Корнилов рассказал о том, что новый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – один из наиболее антироссийски настроенных украинских политиков.