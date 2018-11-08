Украинские атомщики в ужасе ждут самой страшной санкции России

08.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Работа существующих энергоблоков на украинских АЭС не может быть продлена без согласия Российской Федерации, в противном случае гарантия на их эксплуатацию будет снята и Украину ждут международные санкции.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший директор Чернобыльской атомной станции Михаил Уманец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня без продления сроков эксплуатации атомных блоков нам вообще ничего не светит, мы через пять лет банкроты. Продлеваем. Продлили два блока на Ровенской станции, нормально на 20 лет, они эксплуатируются. Продлеваем четыре блока ВВЭР100 – это более мощные блоки. Пытаемся продлить на 15 лет, продлили всего на 9 лет. Но даже не это страшно, страшно то, что во время этого продления не выполнена одна технологическая операция, на которой настаивает как главный конструктор, так и научный руководитель, то есть Россия.

Мало того, что настаивает – в России сегодня заканчиваются испытания стендовые по отжигу корпуса реактора. В этом году на Балаковской станции предусмотрен этот отжиг и там будут продлять на 15 лет. Как только это случится, главный конструктор и научный руководитель потребуют от нас по праву, чтобы переделали все, сделали так, как надо. И это остановка четырех блоков. По сегодняшнему состоянию остановить четыре из 16 – это ужасно. Это катастрофа.

Если даже мы на это дело не пойдем, они озвучат свои требования на международном уровне. И это не в коем случае не связано с сегодняшними отношениями с Россией – это право главного конструктора и научного руководителя. И не просто потребуют, а перед мировым сообществом снимут гарантии по эксплуатации наших блоков», – заявил Уманец.

Атомщик отмечает, что Россия может также отказаться от вывоза украинских ядерных отходов, что станет реальной санкцией против Украины.

«Дамоклов меч сегодня над нами. Начались санкции, слава богу, они не коснулись главного вопроса – двух связей с Россией. Это поставка ядерного топлива и отправка отработанного ядерного топлива. Если перерубить, особенно вторую нить, – это катастрофа. У нас никто не заберет отработанное ядерное топливо. Но они не будут объявлять это санкцией – у России на сегодняшний день есть абсолютные основания сделать эти операции.

Потому что по контрактам, которые подписаны по отработанному ядерному топливу, радиационные отходы в результате его переработки должна назад принять Украина. Это высокорадиоактивные ядерные отходы. Украина должна. Мы совершенно не готовы к этому», – говорит атомщик.

Он также добавил, что проблемы с атомной энергетикой могут привести к гибели отрасли к 2040 году, а это потянет за собой подорожание электричества и остановку ряда отраслей промышленности в стране.

«Металлургия у нас энергоемкая, химия тоже и так далее, и так далее. Там будет драка. Кто из них погибнет? Там будет драться бизнес, драться за каждый киловатт этой энергии. Но что-то капитально будет закрыто и не будет работать. И это очень и очень много. Так я же назвал только до 2025 года, а дальше это тоже идет там. Мы к 2040 году, при сегодняшних темпах работы, теряем вообще всю атомную энергетику», – предупреждает директор ЧАЭС.

Спасти ситуацию, по его мнению, могло бы строительство новых энергоблоков в стране, но на это у Украины нет ни денег, ни технологий.

«Даже при продлении сроков по 2025 год у нас должны быть остановлены четыре «тысячника» — это почти 30% генерации. Чтобы было понятно, чем это пахнет – я назову только некоторые цифры: стоимость строительства одного блока от пяти до семи миллиардов долларов. Срок строительства одного блока – 10 лет. Это в тех странах – Россия, США, где накатанная схема есть, где есть все. А у нас разогнали пять мощных строительно-монтажных комплексов специализированных. На каждой станции на Украине были прекрасные комплексы. Нет этого. Что денег нет – это понятно. Но мы же на сегодняшний день даже не выбрали тип реактора, на котором мы собираемся работать, с кем кооперироваться», – резюмирует Уманец.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Европа паникует из-за состояния украинских АЭС.

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