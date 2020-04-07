Украина остается без урожая и продуктов питания – Тимошенко

07.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине грозит засуха и неурожай, в то же время страна может потерять остатки своей аграрной отрасли, если рынок земли будет открыт.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, нынешняя власть оставляет будущие поколения без земли, урожая и запасов продовольствия.

«Даже остатки нашей безопасности продовольственной будут ликвидированы, если будет продана земля. Мы с вами тогда как народ не будем иметь экологически чистой продукции, которую сегодня даже эти считанные фермеры, но производят, мы не будем абсолютно иметь прибыль с земли, которую приносит сегодня земля, урожай и так далее, потому что международные корпорации будут налоги и прибыль оставлять в своих странах.

Мы не будем иметь вообще ничего гарантированного, не будем иметь миллионы рабочих мест в аграрном секторе на базе развития фермерства. Мы себя лишаем будущего. Но самое главное, мы себя, своих детей, внуков оставим без продуктов питания.

И то, что вы сейчас сказали – это первые вызовы этой угрозы. Я больше вам скажу – сегодня, к сожалению, не функционирует правильно государственный резерв. Сегодня президент страны и правительство должны увидеть, что в стране очень опасные условия погодные ведения сельского хозяйства – мы стоим на грани засухи, у нас может не быть того урожая, на который мы рассчитываем», – заявила Тимошенко.

Кроме того, как сообщал ПолитНавигатор, бывшая соратница Тимошенко по фракции объявила, что ЕС доит Украину, обрекая на голод.