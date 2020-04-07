Савченко: Европа доит Украину, обрекая на голод

07.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина вывозит свою аграрную продукцию в находящиеся на карантине страны Евросоюза, а те не платят за это пошлин и налогов благодаря кабальным условиям договора об ассоциации с ЕС.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину доят. Вы помните, когда сделали искусственный голод в 32-33 годах, Украина тогда была тоже экспортером. Правда, тогда не на Запад, а на Восток – на весь Советский Союз. Из Украины вывозили зерно вагонами, пшеницу вывозили, вывозили все, пока не вытащили все из Украины и Украина не начала загибаться. Вот сейчас делают приблизительно то же самое.

Импорта у нас нет, хотя они обычно любят открытые рынки, спихивать нам все свое по дорогой цене. При этом нам запретили ограничивать экспорт наших продуктов. Экспорт мы должны им отдавать, причем, вспомним, одним из преступлений, которые совершил Порошенко… он подписал торговое соглашение, ассоциацию с ЕС. Он выдавал это за страшное благо, как и безвиз, когда люди начали покидать Украину, рабочие руки начали выезжать заграницу, так и торговое соглашение с ЕС.

В этом соглашении было сказано, что мы снимаем государственные пошлины на украинскую продукцию, особенно зерновую, сельскохозяйственную продукцию, до 26-го года. До 26-го года все, что мы вывозим из Украины в Европу, не приносит Украине прибыли. Понимаете, они просто покупают по себестоимости, без какой-либо пошлины, они вывозят. Зато их продукция ввозится к нам в соответствии со всеми налогами и всем, что мы должны заплатить. Потому нужно понимать, что Украину сейчас просто доят», – заявила Савченко.