Продолжающиеся поставки украинского сырья в Россию говорят о том, что захватившим в Киеве власть коррупционерам воровство важнее войны.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать продолжающиеся поставки украинского титана в Россию.

«Это свидетельствует о полной безмозглости экономической политики, если простыми словами.

Всем, кто находится при власти, нравится сырьевая коррупционная экономика. Потому что – если ты развиваешь экономику, у тебя появляются тысячи производителей, с них очень тяжело снять ренту. Особенно если это производители в сегменте высокой добавочной стоимости.

А если у тебя экономика экспортирует сырьё, то этот поток всегда можно оседлать, поставить там своих смотрящих, которые будут контролировать железную дорогу, порты, и везде снимать часть ренты», – отметил он.