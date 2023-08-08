Украина остаётся сырьевым придатком России – киевский экономист

Вадим Москаленко .  
08.08.2023 22:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 189
 
Бизнес, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Продолжающиеся поставки украинского сырья в Россию говорят о том, что захватившим в Киеве власть коррупционерам воровство важнее войны.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжающиеся поставки украинского сырья в Россию говорят о том, что захватившим в Киеве власть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ведущий попросил прокомментировать продолжающиеся поставки украинского титана в Россию.

«Это свидетельствует о полной безмозглости экономической политики, если простыми словами.

Всем, кто находится при власти, нравится сырьевая коррупционная экономика. Потому что – если ты развиваешь экономику, у тебя появляются тысячи производителей, с них очень тяжело снять ренту. Особенно если это производители в сегменте высокой добавочной стоимости.

А если у тебя экономика экспортирует сырьё, то этот поток всегда можно оседлать, поставить там своих смотрящих, которые будут контролировать железную дорогу, порты, и везде снимать часть ренты», – отметил он.

«И фактически, при такой модели, ты будешь наполнять карманы тех людей, которые находятся у власти, за счёт этих рентных коррупционных доходов. Поэтому на Украине никто не хотел развивать переработку – она не выгодна политическим элитам», – резюмировал Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть