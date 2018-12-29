Украина отдаст газовую трубу США и ЕС, чтобы сохранить транзит

29.12.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине решили бороться со строительством Россией газопровода «Северный поток-2» в обход «незалежной» путем передачи газотранспортной системы иностранцам. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, иностранные хозяева украинской ГТС будут лоббировать ее интересы и не допустят строительство обходного газопровода.

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«Нужно отдавать эту компанию в структуру, где иностранные партнеры будут контролировать корпоративное управление. Читай, просто не дадут воровать. Все. Иностранные партнеры — это из Европы или Америки…

Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. И они бы помогли нам достичь того, чтобы коррупция не вернулась. И, во-вторых, они могли бы стать лоббистами нашего интереса в Европе, чтобы не было «Северного потока-2», – заявил Коболев.

Ранее Коболев утверждал, что стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.