Украина отказалась от Декларации о своем суверенитете

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

После 2014 года украинская власть полностью отказалась от основ появления независимой Украины и нарушила принципы, заложенные в Декларации о ее суверенитете.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, то, что сегодня происходит в стране, является следствием ревизии уставных документов украинского государства.

«В 1990 году был принят документ – Декларация о государственном суверенитете УССР. И там были прописаны механизмы того, как должна выглядеть Украинская Советская Социалистическая Республика, по каким признакам должна она существовать для того, чтобы существовать в едином организме Советского Союза как конфедеративное образование, либо же как независимое государство. Там были заложены балансы. В том числе, балансы интересов разных групп элит, внутренние балансы, балансы между государственной машиной и социальной политикой, балансы между Востоком и Западом», – отметил эксперт.

Он напомнил также, что был задекларирован нейтральный внеблоковый статус Украины.

«Соответственно, отталкиваясь от Декларации, у нас появился Акт о государственной независимости, в 91-м году, а дальше – Конституция, которая также апеллирует к Декларации о суверенитете. Соответственно, в 2014-м году, после Майдана, Украина фактически перечеркнула Декларацию о государственном суверенитете. Она не просто провела ревизию, она полностью от нее отказалась. Реально, картина, которую мы получили сегодня, она полностью диссонирует с Декларацией о государственном суверенитете 90-го года. И поэтому сегодня у нас появился катаклизм, у нас взорвали страну изнутри», – заявил Бондаренко.

Ранее бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что взяв курс на НАТО, Украина нарушила Декларацию о независимости и принципов, по которому сформировался «Будапештский меморандум», гарантировавший территориальную целостность и безопасность.