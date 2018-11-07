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07.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
История, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украина отказалась считать праздником День освобождения Киева

Украинские власти в 75-летнюю годовщину освобождения Киева от гитлеровцев даже не внесли дату в юбилейный реестр.

Об этом в эфире «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня происходило (обыски СБУ у организаторов акции в честь Дня освобождения Киева – ред.), лишний раз говорит о том, что мы были правы. Украинская власть показала, кого они считают героями и какова она по сущности. Сколько раз нам тут с трибун эксперты говорили, что в Украине нет нацистов, украинская власть не имеет ничего общего с нацизмом?», – напомнил политолог.

«День освобождения Киева всегда отмечался на Украине, в этом году – юбилей на государственном уровне даже не отмечается. Юбилей Батурина они отмечают (разгром «столицы гетмана Мазепы» города Батурина в 1708 г.– ред.), а эту святую дату госструктуры не заметили, не внесли даже в юбилейный реестр. И наоборот – нападение на людей, которые готовили это торжественное мероприятие у памятника Ватутину в этот святой день лишний раз говорит о том, что эта власть боится даже этой юбилейной даты», – добавил Корнилов.

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