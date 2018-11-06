06.11.2018
Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Киеве продолжаются обыски в квартирах оппозиционных режиму политиков
Украинские силовики проводят обыск в жилище лидера Союза левых сил Василия Волги.
Об этом он сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Волга кратко отметил, что обыск проводят представители Службы безопасности Украины и пообещал раскрыть причины позже.
«СБУ. Обыск. Подробности позже», – написал политик.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал об обысках в квартире украинской правозащитницы Елены Бережной. Она связала эти события с попыткой сорвать акцию, посвященную 75-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.
Метки: Василий Волга, обыски, СБУ
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13:14 6 ноябряВ центре Севастополя возобновилась скандальная стройка
13:00 6 ноябряВ Госдуме напомнили киевлянам их историю
12:23 6 ноябряВодитель такси шокировал пассажирку летящей на руль спермой
11:44 6 ноябряКиев и Кишинев готовят «котел» для российских миротворцев в Приднестровье
10:35 6 ноябряКомандир ДНР рассказал, как в Москве «свернули» Новороссию
10:18 6 ноябряСотрудничество с хунтой не спасло украинскую «дочку» ВТБ от краха
10:14 6 ноябряПровинциальная чиновница шокировала всю Россию
9:33 6 ноябряУкраинские эксперты разругались из-за экономического превосходства «агрессора»
2:42 6 ноябряБанки Ирана отключили от SWIFT. На очереди Россия?
23:47 5 ноябряЕхай на#уй!
23:29 5 ноябряВялая позиция России по Украине лишь делает Запад наглее
23:17 5 ноябряРоссийский политолог: Странно, что курировать Донбасс поручают сторонникам «западных ценностей»
22:24 5 ноябряМнение: Выходка блогерши в Крыму – повод для запрета украинской символики в России
18:20 5 ноябряУкраинские фейкомётчики вновь занялись поиском российских войск в Донбассе
14:41 5 ноябряВ Москве призвали отделить западенцев от Украины
14:28 5 ноябряВ Киеве надеются на новые санкции против России после выборов в ЛДНР
11:48 5 ноябряУкраинский депутат пригрозил оккупировать Россию
11:11 5 ноябряПохищенных российских военных обменяют на крымского любителя взрывчатки
10:27 5 ноябряЧтобы вызволить капитана «Норда», нужно захватить украинского депутата
10:06 5 ноябряДенисова опозорилась с обменом моряков
22:35 4 ноябряНазваны имена украинских политиков, чье имущество арестуют в Крыму
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21:10 2 ноябряЛидер «Русского блока» вышел на свободу – организация продолжит деятельность
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