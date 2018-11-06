В Киеве продолжаются обыски в квартирах оппозиционных режиму политиков

06.11.2018

Украинские силовики проводят обыск в жилище лидера Союза левых сил Василия Волги.

Об этом он сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волга кратко отметил, что обыск проводят представители Службы безопасности Украины и пообещал раскрыть причины позже.

«СБУ. Обыск. Подробности позже», – написал политик.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал об обысках в квартире украинской правозащитницы Елены Бережной. Она связала эти события с попыткой сорвать акцию, посвященную 75-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.