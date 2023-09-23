Украина открывает убийственный для нее второй фронт

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Украина не может себе позволить ухудшение отношений с Польшей, от которой Киев очень сильно зависит.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, посвященной ухудшению отношения между Варшавой и Киевом, пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Этот «пинг-понг» взаимных действий, угроз и обвинений шокировал, поскольку отношения Киева и Варшавы срываются в какое-то невообразимо крутое пике. Можно лишь представить, как в Москве купались в шампанском, наблюдая за расколом в украино-польских отношениях… Происходящее не может не пугать: война на два фронта — окопная с Россией и торговая с Польшей — для Украины убийственна. В условиях российско-украинской войны Киев не может позволить себе плохие отношения с Варшавой: наша страна во многом зависит от Польши. В том числе и в сфере логистики: через польскую территорию в Украину поступают оружие и гуманитарная помощь со всего мира. Польша активно лоббирует поставки нашей стране военной техники и отстаивает право Киева вступить в ЕС и НАТО. Кроме того, в самой стране живут сотни тысяч украинских беженцев», – пишет издание.

При этом автор материала отмечает, что дело не только в предстоящих выборах, перед которыми местные политики показывают, что намерены отстаивать интересы польских фермеров.

«Варшаву обижает и то, что, по ее мнению, украинцы не испытывают должной благодарности к полякам, что Киев ориентируется на Вашингтон и Лондон, Берлин и Париж, игнорируя при этом Варшаву. Как, например, при обсуждении положений принятой на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации «Большой семерки» о «гарантиях безопасности» нашей стране», – говорится в статье.

В публикации утверждается, что «Киев и Варшава остановились за шаг до пропасти».

«Во всяком случае Анджей Дуда публично заявляет, что не стоит повышать градус эмоций, поскольку спор о запрете поставок украинской аграрной продукции в Польшу касается очень небольшого отрезка украино-польских отношений. В Киеве верят, что после парламентских выборов напряжение в украино-польских отношениях спадет и логика российско-украинской войны будет толкать Украину и Польшу к дальнейшему сотрудничеству. Но происходящее демонстрирует, сколь легко двусторонние отношения могут оказаться на грани кризиса. Тем более украино-польские, обремененные взаимными обидами и непростой совместной историей. А это означает, что следует готовиться к тому, что и после 15 октября в отношениях Киева и Варшавы будут возникать проблемы. И лучше заранее говорить о них политикам и чиновникам, чтобы предупредить катастрофу», – опасается «ЗН».