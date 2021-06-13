13.06.2021, Мариуполь, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские власти устроили торжества и парад штурмовиков националистических батальонов по случаю седьмой годовщины захвата Мариуполя – второго города ДНР. 13 июня в 2014 году контролируемые Киевом боевики вошли в практически безоружный город и устроили зачистку среди мирного населения.

Бесспорным бенефициаром состоявшихся сегодня мероприятий стал ворвавшийся первым в Мариуполь националистический полк «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала по центру города шла колонна, организованная радикалами «Нацкорпцуса», с баннером «Мариуполь благодарит полк «Азов». Ведущий акции истерично кричал бандеровские лозунги, называл «Украиной» не только Мариуполь, но и Донецк, Луганск и Севастополь. Заводила призывал выкрикивать вслед за ним лозунги «так, чтобы слышно было даже в Ростове» матерные выражения в адрес президента РФ.

Следом за радикалами-«гражданскими активистами» прошла колонна вооруженных боевиков. В марше было задействовано нескольких бронемашин. По мариупольским улицам нацисты «Азова» прошли под стилизованным под Wolfsangel (гитлеровский «волчий крюк») знаменем, после которых промаршировали всушники, Нацгвардия и полиция. Впрочем, судя по опубликованным полицией кадрам с высоты, массовым мероприятие не назовёшь.

Далее был организован торжественный митинг. Отметим примечательный ракурс во время исполнения гимна – над боевиками можно было увидеть рекламную надпись «Цэ FARSH».

После исполнения гимна, начальник полиции «Донецкой области» Николай Семенишин наградил 56 боевиков подразделений МВД, в число которых входит и «Азов». Оккупантам вручали медали, именное оружие, грамоты. Отдельно стоит обратить внимание, что среди военных на трибуне находился беглый донецкий олигарх Сергей Тарута и одиозный киевский пропагандист Дмитрий Гордон, прилетевший вместе с супругой.

Выступая перед собравшимися, один из основателей «Азова», главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий пообещал подшефным националистам парады в столицах противника.

«Украинскому Мариуполю желаю доказать всему миру то, что украинское Приазовье значительно лучше, чем сепаратистская Новороссия. Всем бойцам хочу напомнить, что это важный парад, прекрасный парад и прекрасный город, но наш главный парад впереди – это парад в Донецке, это парад в Симферополе и возможно, если не поймут, это парад в Москве», – призывал Билецкий.

Ему вторит президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал установить украинские флаги на Донбассе и в Крыму.

«Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинский в городе снова поднят Государственный флаг. Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное», – официально заявил Зеленский.

В свою очередь, замком Нацгвардией Николай Балан призвал расквартированных с 2014 года в Мариуполе оккупантов воздержаться от насилия в отношении мирного населения.

«В Национальной гвардии Украины дислоцируется 12 отдельная бригада, в которую входит легендарный отряд особого назначения «Азов». Обращаюсь к военнослужащим – помните, что это ваш родной город, и каждый мирный житель этого города, и этого региона – это наш побратим, к которому нужно относиться, как к своему родному ребёнку или как к своему отцу и матери», – наставлял Балан.

Также он вспомнил о потерях, связанных с оккупацией города.

«Национальная гвардия по состоянию на 13 июня в конфликте на Донбассе погибло 298 военнослужащих, около тысячи ранено», – подытожил Балан.

Специальным заявлением разродился и исполнявший обязанности президента Украины после майдана, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Он уверяет, будто город был оккупирован без потерь среди мирных жителей.

«В тот день (9 мая 2014 года – ред.) отравленные российской пропагандой мариупольцы пытались останавливать продвижение украинских военных. Но уже в течение месяца, почувствовав на себе, что такое на самом деле «русский мир», те, кто еще 9 мая пытались остановить украинских военных, уже 13 июня аплодисментами встречали своих освободителей», – заявил Турчинов на своём официальном сайте.

«Важно то, что во время зачистки города от российско-террористических группировок не пострадала ни одна гражданское лицо», – утверждал «кровавый пастор».

В противовес заявлениям Турчинова депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский напомнил, как в действительности проходила оккупация. Он опубликовал видео от 13 марта 2014 года, где вошедшие в Мариуполь «освободители» стреляли в воздух и под ноги, а местные жители кричали им «Домой едьте, хохлы е@@чие!».

При этом заявления о том, что во время зачистки «не пострадало ни одно гражданское лицо», не выдерживает никакой критики. Даже в украинских источниках особо не скрывается, что операция сопровождалась массовыми репрессиями, пытками, похищениями и убийствами неугодных.

Летом 2014 года на мариупольском аэродроме оккупанты организовали тайную тюрьму, которую назвали «Библиотека». По словам перешедшего на сторону России подполковника СБУ Василия Прозорова, «там кровь даже в бетон впиталась, а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей». Более того, он отмечал, что такая же тюрьма была организована и на базе называющего себя «освободителями» нацистского полка «Азов».