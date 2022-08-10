Украина отплясывает гопак под крики «Новофедорівка!»

Новости Украины

Украинский сегмент интернета продолжает ликовать по поводу взрывов на аэродроме «Саки» в крымском поселке Новофедоровка.

Уверенность укропов в том, что это результат деятельности ВСУ и новых ракет HIMARS, «подкрепляется» секундным видео с фюзеляжем подбитого военного самолета и кадрами выбитых окон в домах поселка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня какой-то праздник, – написал на своей странице в соцсетях один из лидеров запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров. – Сообщают, что на военном аэродроме в селе Новофедоровка возле города Саки в оккупированном Крыму произошло, минимум, 2 взрыва. По состоянию на 23:19 в итоге прибыло 15! Слава Вооруженным силам Украины».

«Крымчане! Держитесь подальше от военных объектов РФ, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! – воодушевленно вторит экс-министр курортов Крыма Александр Лиев. – Россияне, временно понаехавшие в Крым, валите нах пока мост цел! Ибо придется вплавь! Следующий туристический сезон в Крыму будет!».

Комментируя призывы экс-крымчан политолог Андрей Никифоров отметил, что и Чубаров, и Лиев давно вышли в тираж, и большинство жителей Крыма уже и не вспомнят, кто это такие.

«Ну, может быть, среди крымских татар найдутся те, кто отличат этого политического банкрота, бежавшего от своего народа в Киев, от соседа с такой же фамилией, – предполагает Никифоров. – А вот тех, кто знает, кто такой Лиев, мы едва ли найдем, даже если будем тщательно искать. Что же касается их призывов к бегству, то это они большие специалисты по забегам на длинные дистанции. Я понимаю, с марта их немного попустило и, возможно, они даже распаковали собственные чемоданы, но уверен, что они готовы к дальнейшей эвакуации. Вот и переносят свои фобии на других, пытаясь навязать их крымчанам. Обычное свойство для перекати-поля, без роду-племени, без родины, чести и совести – считать, что все такие. Мы, в отличие от лиевых-чубаровых, на своей земле. И мы с нее никуда не уйдем. А они – пусть и дальше озвучивают шпаргалки своего бездарного агитпропа. Надо же как-то зарабатывать на следующую эвакуацию».

Стремление выдать ЧП на аэродроме в Новофедоровке за «перемогу» украинских ВС развенчал российско-украинский блогер Юрий Подоляка. Действительно, первая версия после сообщения о взрывах была о том, что это удар ракетами, которые проворонили ПВО. В пользу этого рисовались карты с прямым расстоянием от Одессы до Новофедоровки, позволяющим попасть из дальнобойной установки HIMARS, если американцы их предоставили украинскому командованию.

«Тогда возникает вполне закономерный вопрос: куда смотрела российская ПВО? Тем более, что аэродром примыкает к той части Черного моря, откуда может быть нанесен удар. Неужели все те же «Панцири», которые перехватывают маленькие ракеты, не должны были перехватить и увидеть ракету такой дальности? Хотя бы попытка перехвата этих ракет должна была быть, – подчеркивает Подоляка. – Вероятность того, что пропустила российская система ПВО – стремится к нулю, разве что там все буквально спали. Остаются две версии: диверсия и халатность. Обе из них имеют право на существование. Чтобы там ни произошло, нужно разобрать все, разобраться в причинах и сделать так, чтобы это больше не повторилось. Но вся имеющаяся информация говорит о том, что это не ракетный удар».