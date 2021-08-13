Украина отправила в Литву колючую проволоку для отгораживания от Белоруссии

13.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина отправила Литве гуманитарную помощь – колючую проволоку для установки на границе с Белоруссией, откуда в страну идет массовый поток мигрантов-выходцев с Ближнего Востока.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, первая партия груза уже отправилась с Украины.

«Вчера, 12 августа уже отправился первый рейс в Литву с партией колючей проволоки, которая поможет Литве защитить себя от наплыва незаконных мигрантов. Следующие рейсы будут осуществлены в ближайшее время», – заявил Кулеба.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пояснили, что речь идет о 38 тоннах колючей проволоки, которая свернута в рулоны. В скором времени из Украины отправятся еще две подобных партии «гуманитарки».

Напомним, сейчас в среднем на территорию Литвы проникает около 100 человек в сутки, иногда даже больше. Пока в стране находится по разным данным от 2,5 до 4 тысяч граждан Ирака и ряда других азиатских и африканских стран, но ожидается, что к концу сентября их будет около 10 тысяч. Это сопоставимо с численностью всей литовской армии или полиции.

Ранее власти Литвы, чтобы противодействовать притоку мигрантов, попытались построить на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки. Однако его возведение не удалось: в стране закончилась проволока. Соседняя Эстония пообещала бесплатно передать Литве партию «колючки» на 100 километров.