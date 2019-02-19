Командир «Беркута» рассказал, кто отвечал за стрельбу 20 февраля

19.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Генпрокуратура Украины прекрасно знает, как оказалось оружие на Майдане и кто стрелял по сотрудникам милиции во время Майдана.

Об этом в интервью киевской интернет-газете “Страна” рассказал экс-заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский, который уже четвертый год находится в СИЗО.

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«Виноваты и все лидеры Майдана – комендант Парубий, Яценюк, Кличко, тот же Ярема. Все действовали в одном направлении. Понятное дело им надо было убрать Януковича, но ради этого они пошли на провокации и пролилась кровь….. Существует достаточно информации о том, что ГПУ располагает доказательствами, кто привозил оружие на Майдан, сколько платили, кто и кому платил, кто за это отвечал, установлены лица, которые отвечали за раздачу оружия и организацию его применения в обе стороны – это есть. Эти люди сейчас в Верховной Раде и в других органах. Но ответственности они не несут», – сказал Янишевский.

Он также не доверяет расследованию, полагая, что сотрудников МВД уже назначили виновными.

«Всё следствие заточено на выполнение заказа “высоких кабинетов”, в которых сидят заинтересованные лица. Эти люди никогда и ни при каких обстоятельствах не допустят объективного расследования событий на Майдане, так как следствие неизбежно выйдет на заказчиков расстрела в эти же “высокие кабинеты”.

В ходе судебных заседаний ряд свидетелей обвинения, подчеркиваю – обвинения, и это в основном протестовавшие тогда на Майдане, – заявляли о том, что огонь по ним велся из зданий, которые контролировала оппозиция. Им стреляли в спину. Также некоторые из них подтверждали, что у протестующих было оружие. Есть уже установленные люди, которые отвечали за завязку конфликта 20 числа, чтобы произошло то, что произошло», – обратил внимание экс-беркутовец.

Также его коллеги, находящиеся в СИЗО, направили письмо в Совет Европы с просьбой провести независимое международное расследование.

«Объективное расследование возможно только в рамках международного расследования или с участием международных следственных групп. Как известно, создание такой мониторинговой комиссии Совета Европы по расследованию преступлений на Майдане было прописано в Соглашении от 21 февраля 2014 года. Но выполнено не было. Наша сторона защиты обратилась с письмами в Совет Европы, странам-гарантам подписания Мирного соглашения: Франции, Германии, Польше с просьбой выполнить пункт 4 этого соглашения и создать независимую европейскую комиссию по расследованию преступлений на Майдане», – добавил Янишевский.

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