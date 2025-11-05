Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польская полиция разыскивает украинского гражданина Юрия Коваленко, причастного к пересылке взрывчатки через почтомат в Польше.

Портал Wirtualna Polska опубликовал большое расследование, из которого следует, что Коваленко был связан с украинской военной разведкой, пытался наладить связи с поляками, но в итоге организовал доставку взрывчатки через знакомую украинку. Учитывая, что спецслужбы Украины занимаются терактами, возможно, Польша была лишь транзитной страной для переправки взрывчатки дальше. Однако интересно, что задержанному участнику схемы польские власти по привычке шьют связи с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как о Коваленко написали СМИ Польши, его опознали польские волонтеры, оказывающие помощь ВСУ.

Интересно, что, как следует из публикации, о происходящем с ними на Украине поляки отчитываются в спецслужбу по возвращению.

«Я его узнаю. В конце августа я встретил его на заправке к востоку от Харькова. Это наш постоянный маршрут, наша постоянная заправка. Он явно знал, кто мы, и хотел наладить с нами отношения», — рассказал изданию волонтер Марчин.

Он говорит, что в поведении человека, в котором теперь узнал разыскиваемого Коваленко, было что-то подозрительное.

«Это была не просто болтовня. В его поведении было что-то такое, что заставило меня загореться тревожными сигналами. У него были какие-то дела, он ждал личной встречи. Я не хотел продолжать разговор, и мы быстро расстались. Вернувшись, я сообщил об этом контакте в польские спецслужбы, и в ответ меня предупредили: «Это не какой-то случайный человек», — говорит волонтер.

Ему Коваленко представился как «Дизель».

«Это характерное прозвище фигурирует в материалах дела об обнаружении бомбы на складе курьерской компании . Польские спецслужбы разыскивают Юрия Коваленко по ордеру на арест. Это тот самый человек, который, по версии следствия, должен был доставить взрывчатку и детонаторы для груза, в конечном итоге оказавшегося в Польше. Кристина С., украинская модель, которая согласилась «оказать услугу» и, не осознавая того, перевозила компоненты бомбы в своей машине, а затем отправила их через почтомат, уже была окончательно осуждена. По её словам, Коваленко мог быть связан с украинской разведкой», – пишет издание.

Получателем посылки оказался студент, которому польские спецслужбы шьют сотрудничество с российской разведкой.