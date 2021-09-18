Украина переводит крымских татар на латницу

18.09.2021 12:46 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Правительство Украины подготовило проект постановления о переводе на латиницу крымско-татарского алфавита. Власти ссылаются на решение меджлисовцев, принятое еще в 1991 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Крымско-татарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Этот путь уже прошли Азербайджан, Туркменистан. Узбекистан параллельно использует две графики, в Казахстане продолжается переход на латиницу. Сегодня латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы, в более полной мере использовать возможности, которые предоставляет Интернет. Среди прочего, будет расти интерес к крымско-татарскому языку среди украинцев», – объявил вице-премьер Алексей Резников.

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Такое решение властей Украины внесёт в среду крымских татар еще больше путаницы – ведь основная масса народа, оставшаяся в российском Крыму, будет продолжать пользоваться кириллическим алфавитом, напоминает одесский политик Вячеслав Азаров.

«Этим украинское правительство повторяет решение властей Крымской АССР 1927 г. когда латиницей стали вытеснять старый арабский алфавит крымских татар. Причем, у основного массива этого народа в Крыму сохранится и алфавит на основе кириллицы, вводившийся в СССР с 1938 г. Таким образом, решение Кабмина вносит еще большую путаницу в национальное образование крымских татар, коренной народ используют для опытов», – комментирует Азаров.

Живущий в Севастополе общественник Ленур Усманов назвал решение властей Украины «мелкой провокацией».

«В очередной раз руководство меджлиса пытается сотрясти воздух вокруг проблематики крымских татар. По сути, кроме дешёвого популизма и мелкой провокации больше от них никакого результата нет», – сказал Усманов «ПолитНавигатору».

Напомним, на латиницу хотят перевести и украинский алфавит – с таким предложением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.