Украина планирует хитрый отвод – заменить ВСУ на Нацгвардию

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Вместо регулярных войск на Донбассе, которые Украина должна отвести от линии разграничения согласно Минским договоренностям, туда зайдут подразделения Нацгвардии и полиции.

Об этом в жире телеканала «Украина» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, населенные пункты в зоне разграничения, останутся под контролем Украины.

«Мы видели разведение войск в Станице Луганской, сегодня идет речь о разведении в Петровском и Золотом. Это даст возможность начать выполнять первый пункт Минских договоренностей. То есть завершение огня и разведение войск за линии разграничения. Никто не сдает свою территорию, никто не сдает своих граждан.

Сегодня компонент безопасности на той территории, с которой будут отходить украинские вооруженные силы, если это будет происходить, безопасность будет сохраняться за счет Нацгвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории. Это украинская территория, на ней будут сохраняться законы Украины, а за соблюдением законов Украины и безопасность будут следить правоохранительные органы украинского государства», – заявил Разумков.

Отметим, что украинские боевики-националисты объявили, что займут населенные пункты, откуда, согласно договоренностям, должны отойти украинские подразделения.