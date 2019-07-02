Украина планирует спровоцировать летнее обострение

02.07.2019

Украинские политсилы будут пытаться раскачать избирательную кампанию, используя тему Донбасса.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что в политической жизни Украины на пороге летнее обострение, потому что ситуация складывается таким образом, что явка будет ниже, чем на президентские выборы, это логично. Да, есть технологии, которые позволяют эту историю разогреть, но для этого нужны будут те стимулы, которые позволят вам каким-то образом активизироваться в этой избирательной кампании. Что это даёт? Это будет делаться, прежде всего, за счёт Донбасса. Я скажу не очень приятную вещь, я с Рабиновичем согласен, что надо сказать [Медведчуку] спасибо, что отпустили людей, но я что-то не видел, чтобы вернули парней из Донбасса.

Во-вторых, решать свои политические задачи за счёт Донбасса и без Донбасса – это невозможно. Я хочу обратить внимание тех, кто слушает сейчас на Украине: это не решит политические задачи, Донбасс в выборах опять не участвует. Это тем, кто из «оппозиционных сил». Я что-то не понимаю, а что там Кива делает, в этом списке? И вопрос, как парней поменять на наших земляков, которые тоже хотят домой, очень актуален», – заявил Копатько.