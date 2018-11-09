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09.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина по гитлеровски узаконивает расширение зоны пиратства на море

Украинский закон о расширении в два раза «зоны пиратства на море» абсолютно устраивает мировую общественность, так как он носит очевидно антироссийский характер.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский политолог и экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У гитлеровцев, предшественников нынешнего украинского государства, больше всего шокировало современников то, что они абсолютно преступную деятельность оформляли в виде законов. На Украине нечто подобное. Закон о том, что зона пиратства, которым занимается Украина, расширяется в два раза. Второе: арестовывать суда и членов экипажей не если происходит нарушение украинского законодательства, а если есть основание считать, что судно может. Вот вы на матрасе подплыли к буйкам – есть основание считать, что вы можете нарушить украинское законодательство. Вас арестовывают или открывают огонь, если вы попытаетесь уйти», – рассказал Делягин.

«Бывали случаи, когда такое происходило (расширение зоны – ред.), это всегда сопровождалось большим скандалом. Но поскольку в данном случае эта мера носит очевидно антироссийский характер, то вся прогрессивная рукопожатная и общечеловеческая общественность будет визжать по этому поводу от восторга», – добавил политолог.

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