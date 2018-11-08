Украина пошла в морское наступление

08.11.2018, Киев, Игорь Петров

Верховная Рада приняла в первом чтении закон «О прилегающей зоне Украины», который позволит увеличить вдвое морскую территорию, на которой разрешена работа украинских пограничников и военных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С соответствующей инициативой выступила депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз.

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«На ваше рассмотрение выносится законопроект «О прилегающей зоне», он позволит установить прилежащую зону Украины в 24 мили, что фактически вдвое увеличивает морскую акваторию, которую сегодня способны патрулировать наши морские отряды и ВМС. Законопроект направлен на существенное сокращение контрабандного трафика в Черном море. Он предупредит нарушение государственной границы, позитивно повлияет на ситуацию в безопасности и защитит экономический суверенитет нашего государства.

Прилегающая зона, согласно международных норм, не является зоной юрисдикции или суверенитета, но при этом данная зона является участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль касательно предупреждения или задержания за нарушение определенных правил, в частности, фискальных, санитарных, таможенный и иммиграционных.

Таким образом, я акцентирую, что данный законопроект позволит де-факто вдвое увеличить территорию контроля в Черном море. Также данным законопроектом запрещается отключение автоматической идентификационной системы на судах, что позволит более качественно контролировать акваторию Азовского моря», – заявила нардеп.

В результате голосования закон был принят большинством – 238 народных депутатов проголосовали «За».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление полковника британской армии в отставке, эксперта «Украинского института будущего» Глена Гранта о том, что Украина и Россия находятся в шаге от войны в Азовском море.