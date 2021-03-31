Украина: Почему русская «мягкая сила» уходит на рекламу «вурдалака Шевченко»?

31.03.2021, Киев, Петр Угрюмов

Новости Украины

Туповатый украинский министр культуры Ткаченко и свидомитская диаспора на днях сделали неплохую рекламу киевскому филиалу «Россотрудничества». Все эти вопли «не дадим москалям приватизировать нашего Тараса!», истеричные призывы к СНБО закрыть Русский дом пошли бы в плюс Агентству, возглавляемому Евгением Примаковым-младшим. Но мероприятие, возмутившее свидомых, было на самом деле халтурным с точки зрения русского человека. Об этом «Дне Шевченко», отмечавшемся в Россотрудничестве, мы подробно писали совсем недавно.

Понятно, по какому поводу пригорает у нациков. И мы, разумеется, всячески поддерживаем Русский дом, подверженный нападкам национально озабоченной украинской публики. Но вот реакция главы Россотрудничества Евгения Примакова на конструктивную критику показывает, что в Агентстве намерены не косяки и просчеты устранять, а по-прежнему заниматься гуманитарной «покраской травы».

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Остается открытым вопрос: а проводился ли новым руководством Россотрудничества «аудит» работы на украинском направлении, каков ее КПД? Дождемся ли мы трезвой оценки реальной эффективности той загадочной субстанции, которую многочисленные специалисты называют «мягкой силой»? Впрочем, текст, опубликованный Евгением Примаковым в собственном Telegram-канале, подсказывает, что воз и ныне там.

Следует прокомментировать по порядку, чтоб «зачехлить» вопрос.

Каждый из нас порой «и жить торопится, и чувствовать спешит», допуская ошибки и опечатки. Но, Евгений Александрович, право слово, негоже главе Русского дома писать по украинским правилам: «Донбас». С аббревиатурой «СНБО» можно делать что угодно — мы не обидимся: хоть СНБУ их назовите, хоть СНДБ. Но если уж вы планируете предложить Донбассу русский культурный центр в случае запрета такового в Киеве, то потрудитесь писать слово «Донбасс» правильно.

Кстати, и на том же канале Примакова, и на канале «Русский дом» резанули глаз анонсы луганского фильма «Ополченочка». Конечно, хорошо, что Россотрудничество дает свою площадку для показа этой киноленты.

Даже надеюсь, что те киевляне, с которыми три недели назад Русский дом чествовал Тараса Шевченко, тоже посмотрят этот фильм. Это ведь для них Россотрудничество подобрало «политкорректную» формулировку в обозначении места действия?

Обязательно нужно было вставлять слово «непризнанная»? Или составитель анонса переборщил с перестраховкой?

Не станем придираться к словосочетанию «рассказывает… через призму». Хотя сотрудникам Русского дома не мешало бы подтянуть свой русский язык.

Но вернемся к «чудесному поэтическому конкурсу». Как уже говорилось, возмущение русских на Украине вызывает то, что бюджет России тратится на популяризацию Шевченко, которым всех уже изнасиловала украинская государственная пропаганда. В анонсах сообщалось, что в России по итогу будет выпущен литературный сборник «День Шевченко» – это предполагает траты.

Да и жюри вряд ли принимало участие в мероприятии на общественных началах. Не верится, что директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак, председатель Конкурса современных поэтов Владимир Вишневский только из любопытства поучаствовали в конкурсе художественной самодеятельности для домохозяек, детей и пенсионеров.

Еще одна непонятка: если мероприятие такое чудесное, как говорит глава Россотрудничества, то почему директор Государственного музея истории российской литературы Бак скромно умолчал на своей фейсбучной странице об этом эпохальном событии?

Примерно в те же дни на этой странице Дмитрия Бака можно увидеть три анонса выставки психиатра Андрея Бильжо (он еще и рисует, и историю излагает, и стихами вышивает). А о «дне Шевченко» — ни слова. При том, что одного Кобзаря директор Государственного музея истории российской литературы приравнял к Тютчеву, Лермонтову, Некрасову и Кольцову, вместе взятым.

Вопрос риторический. Страницу Дмитрия Бака видят в ленте многие литераторы. И (выражаясь на жаргоне руководства Русского дома) директору Государственного музея истории российской литературы насовали бы полную панамку «чудесных» комментариев, если бы он «расчехлился» и выставил видео с собственным выступлением. Повторю свою мысль из прошлой статьи о «чудесном» мероприятии: директору Госмузея истории российской литературы надо было дойти до крайней степени профнепригодности (или профессионального шулерства), чтоб унизить Тютчева, Лермонтова, Некрасова сравнением с Шевченко.

Что же до упомянутых у Примакова «турбо-патриотах». Наверное, это те люди, которые указывают организаторам конкурса и Баку на их дурновкусие.

Забавно было узнать, что критики продвижения Шевченко «в экстазе стали тереться о свидомитов». Поинтересуйтесь, чем наиболее пафосные участники шевченковского мероприятия, выступавшие в киевском Русском доме, занимались во время майданного переворота.

«Уважать украинцев как народ, и Шевченко тоже» — конечно, дело нужное. Согласен с вами. И тем более разделяю тезис о безумцах, «которые над этим украинским народом ежедневно издеваются». Но хотелось бы узнать: к годовщине убийства Олеся Бузины (16 апреля) Россотрудничество готовит какой-нибудь вечер памяти? И киевские участники шевченковских дней в этом вечере тоже будут задействованы?

Сдается мне, что мы услышим: «поймите, это другое».

А хотите тест на эффективность той «мягкой силы», которую Россотрудничество вкупе с Баком создает в Киеве на «днях Шевченко»?

Вот тлг-канал «Русский дом» давал анонсы к годовщине начала бомбардировок Югославии. «Вспоминая агрессию. Русские дома в Белграде и Риме проводят конференцию, посвященную югославской трагедии». «24 марта, в годовщину начала бомбардировок Югославии силами НАТО, в воронежском Доме журналистов при участии Русского дома в Белграде и Русского дома в Риме состоится конференция «Агрессия НАТО. Уроки югославской трагедии», посвященная преступлению против суверенной европейской страны».

Правильные мероприятия, хорошие анонсы.

А почему же киевский Русский дом не подключился в этой конференции? Или алкогольные страдания Тараса — отдельно, а бомбежки Югославии (не говоря уж о Донбассе) — отдельно? Или после смерти Бориса Олейника не осталось украинских писателей, способных публично выступить с осуждением агрессии НАТО? Или с украинской «мягкой силой» что-то не так, и она долго «расчехляется»?