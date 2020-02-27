Украина поддержала гонителей Сербской Церкви

27.02.2020, Москва, Елена Острякова

Украина фактически поддержала власти Черногории, начавшие по аналогии с официальным Киевом гонения на Сербскую Православную Церковь с целью создания местной «автокефальной» раскольничьей структуры, что вызвало массовые протесты прихожан, не стихающие в этой балканской стране с декабря.

Посольство Украины в Черногории выступило с непозволительным комментарием по поводу приезда в страну Киевского митрополита Онуфрия, главы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Он должен участвовать в совместном богослужении с иерархами Сербской Церкви, что расценивалось верующими как важный жест поддержки в условиях репрессий прозападного правящего режима.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Несмотря на то, что по Конституции Украины государство отделено от Церкви, чиновники украинского МИДа потребовали не считать митрополита Онуфрия главным иерархом Киева – посольство подчеркнуло, что таковым, по мнению государства, является глава созданной при поддержке США раскольнической ПЦУ – Епифаний.

В заявлении чиновников МИД Украины также содержатся ложные сведения о том, будто бы именно раскольники являются самой массовой конфессией, хотя известно, что лидерство по числу приходов и монастырей все годы после распада СССР занимала УПЦ Московского Патриархата.

«Единственным епископом Автокефальной Украинской Православной Церкви, митрополитом Киевским и всей Украины, который имеет полное каноническое общение со Святейшим Святым, Вселенским Патриархом Варфоломеем во главе Столичной Церкви, является Блаженный Митрополит Епифаний, который не намерен посещать Черногорию…

Принимая во внимание большое внимание черногорской общественности к вышеупомянутому визиту и возможные заявления митрополита Онуфрия относительно текущих событий в Черногории, мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что митрополит Онуфрий не уполномочен выражать взгляды большинства православных верующих Украины или Православной церкви Украины.

Понимая важность соблюдения принципа разделения церкви и государства, мы считаем неуместным, чтобы представитель церкви, которая является неотъемлемой частью Русской православной церкви, – митрополит Онуфрий – комментировал внутренние проблемы Черногории от имени украинцев, тем самым ставя под угрозу существующие дружеские отношения между украинским и черногорским народами» – говорится в комментарии посольства.

Посетители страницы возмущены поведением украинских дипломатов и призывают посольство «не позориться» и убрать комментарий.