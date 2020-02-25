Киевский митрополит едет в Черногорию – учиться борьбе с раскольниками

25.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий Березовский может лично поддержать Сербскую Православную Церковь в Черногории – его ждут на богослужении в Подгорице 29 февраля.

Ожидается, что 29 февраля митрополит Киевский вместе с четырьмя епископами УПЦ (МП) примет участие в торжественных мероприятиях в честь Симеона Мироточивого в черногорской столице. И возглавит ставшую традиционной в последнее время вечернюю службу и крестный ход, которыми православные в Черногории выражают молитвенный протест против принятого властями страны закона, дискриминирующего Сербскую Православную Церковь.

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«С глубокой скорбью мы в Украине воспринимаем сообщения об ухудшении положения Православной Церкви на территории Черногории, – заявлял ранее глава УПЦ (МП). – Вести, которые до нас доходят, говорят об угрозе насильственного изъятия святынь и разрушения отдельных мест молитвенного поклонения, а также многом другом, что не может не тревожить наши души и сердца».

Впрочем, определенности по поводу визита Киевского митрополита в Черногорию пока нет, сайт УПЦ (МП) подобной информации пока не дает, а на сайте Черногорско-Приморской митрополии СПЦ пока что лишь выложен документальный фильм про киевского владыку с сербскими субтитрами.

Нужно отметить, что ситуация с каноническими Православными Церквями на Украине и в Черногории схожа. В обеих странах после развала социалистических союзных государств, образованных на месте православных монархий, пришедшие к власти сепаратистские элиты в целях сближения с Западом провозгласили государственной идеей местечковый национализм и отказ от общих с бывшими метрополиями идентичностей (в случае Черногорией – сербской, с Украиной – русской). А также построение новых государственных идеологий на русо и сербофобских псевдоисторических мифах, разделяющих региональные части некогда единых народов.

С этой целью были инициированы проекты по созданию собственных автокефальных церквей на основе раскольничьих деноминаций, в обеих странах возглавлявшихся расстригами, за различные преступления изгнанными из церкви и запрещенных в служении.

На Украине сборка автокефалии дошла до логического завершения, когда при непосредственном участии Константинопольского патриарха Варфоломея была учреждена Православная церковь Украины (ПЦУ), в Черногории местная политическая элита и небольшая часть националистически настроенного населения ждут томоса и для Черногорской православной церкви, рассчитывая на посредничество Запада.

Кардинальное отличие церковной ситуации в Черногории и на Украине состоит в том, что черногорские митрополии СПЦ поддерживают сербскую идентичность верующих, и отчасти это делает сопротивление антицерковным инициативам местных властей массовым.

На Украине же УПЦ (МП) невольно выступает за миф об особой украинской идентичности, что вынуждает ее занимать половинчатую позицию: некоторые иерархи этой Церкви поддерживают миф о «российской агрессии», регулярно принимают участие в мероприятиях, приуроченных к «Дню примирения» с УПА и т.п.