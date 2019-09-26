Трамп в ответ на просьбу Зе забрать Крым посоветовал договариваться с Путиным

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа помощи в возвращении Крыма и Донбасса под контроль Киева. Об этом Зеленский заявил во время встречи в Нью-Йорке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, вернуть Крым и Донбасс можно только при помощи США и ЕС: «Моя первоочередная задача – остановить войну на Донбассе и забрать обратно наши территории – Крым, Донбасс. Спасибо за вашу поддержку в этом… Только вместе с США и ЕС мы можем остановить войну».

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«Если вы помните, вы потеряли Крым при другой администрации, а не при администрации Трампа», – заметил американский президент, явно намекая на своих конкурентов на предстоящих выборах.

«Да. Так что у вас есть шанс помочь нам», – перебил его Зеленский.

«Это правда, я это делаю. Но это было во время администрации Обамы, когда вы потеряли Крым, и я не думаю, что это то, что должно быть. Но это было сделано давным-давно, и я думаю, что с этим плохо разобрались», – добавил Трамп.

Американский президент, как и в опубликованной накануне стенограмме телефонной беседы с Зеленским, принялся вновь укорять лидеров Евросоюза за недостаточную помощь Украине.

«Я думаю, что другие страны должны помогать Украине гораздо больше. Они – Германия, Франция, страны Европейского Союза, они действительно должны помочь вам намного больше. И я думаю, может быть, вместе мы будем работать над этим. Они должны чувствовать себя немного виноватыми, потому что они не делают того, что должны делать», – сказал Трамп.

При этом, Трамп несколько раз подчеркнул, что доволен «потеплением» в отношениях Украины и России и хотел бы, чтобы Зеленский достиг компромисса между странами: «И еще одна вещь, о которой я слышал, что вы действительно это сделали – за последний, довольно короткий промежуток времени, вы действительно добились некоторого прогресса с Россией. Я слышал, большой прогресс был достигнут. Просто продолжайте. Было бы неплохо положить конец всей этой катастрофе… Я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы и президент Путин соберетесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать».