«Украина подписала себе приговор» – эксперт об обещании Киева создать ЯО

Новости Украины

Россия ответила на угрозы Украины по созданию ядерного оружия – признав ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К моменту Мюнхена какие-то произошли внутренние события на Украине в сфере власти, внутреннего диалога, которые позволили президенту так, намёком – но дать понять, что Украина может начать работу по ядерному оружию. Значит, что-то было уже проведено. Вот представьте себе, что разведслужба и потребители информации, то есть политические руководители в России, Германии, Великобритании, США знали о начавшихся жутко закрытых совещаниях на Украине, контактах с учеными, инженерами, технологами, военными на предмет возможности производства ядерных технологий 3-4 месяца назад. Сам этот факт начинает менять картину мира», – сказал он.

Андрей Ермолаев подчеркнул, что именно угроза создания ядерного оружия подвигла Россию на форсирование событий в Донбассе и скорейшее решение украинской проблемы.

«Мы начинаем понимать, почему был такой ажиотаж в конце года и почему всерьёз заговорили о войне, потому что если такая работа началась, об этом не было известно гражданам Украины, даже большинству политиков и экспертов это была тайна из тайн. Но это для нас была тайна, а для большого и сложного мира – это тайной не было. Значит, мир начал готовиться к каким-то решениям и поступкам, а для нас это было как откровение. Ну, например, начался розыгрыш темы вторжения России. Сейчас по факту мы слышим от российских политиков, что вопрос форсирования давления на Украину, новых требований, даже признания – вызваны тем, что они рассматривают происходящее на Украине как угрозу для себя буквально, потому что здесь может появиться новое оружие», – объяснял политолог.