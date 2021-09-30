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30.09.2021 10:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Украина
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Украина подтолкнула ЛДНР к экономической интеграции

Новости УкраиныРеспубликам Донбасса нужно усиливать взаимную экономическую интеграцию и не обращать внимания на негативную реакцию...

Республикам Донбасса нужно усиливать взаимную экономическую интеграцию и не обращать внимания на негативную реакцию киевского режма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» старший научный сотрудник Донецкого Института экономических исследований Антон Гурьянов, давая оценку  заключению договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между ДНР и ЛНР..

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«Какую-то роль в интеграции сыграл тупик в переговорах. Сыграло роль и то, что от Украины семь лет ждали сигналов, что будут шаги в соответствие с экономической частью Минских соглашений. Хотя бы что-то связанное с пенсиями, со снятием экономической и транспортной блокады. Но ничего не произошло. И стало ясно, что спасение утопающих — дело рук их самих: откладывать проведение совместной экономической политики бессмысленно и бесперспективно», – сказал эксперт.

«Нужно серьезно заниматься экономическим блоком и налаживать интеграцию и взаимодействие без оглядки на реакцию Украины, которая обычно негативная», – резюмировал Гурьянов.

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