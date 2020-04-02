Украина подтвердила свой колониальный статус – юрист

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

После принятия Верховной радой закона о свободной продаже земли международные спекулянты получили от Украины все, чего они хотели.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это была государственная измена – классическая, публичная, нескрываемая государственная измена. Украина фактически расписалась благодаря действиям власти, что мы – колониальное государства, которого сначала лишат всех средств, а потом отберут землю. Вот, собственно все.

Не было никаких словесных баталий, была действительно отчаянная борьба тех, кто представляет оппозицию с этим законом, их попытки говорить упирались в глухую стену. Поэтому словесных баталий не было, была глухая стена, решившая отдать МВФ нашу землю международному спекулятивному бизнесу.

Ситуацию таки проломили, воспользовавшись карантином, случками, договорняками, практически создав коалицию с «Голосом» и «ЕС» Порошенко, и продавили необходимый международным спекулянтам закон. Основная норма, которая нужна была спекулянтам, в законе сохранена. Это норма о возможности банков без ограничений концентрации земле забирать землю как предмет залога случае неисполнения людьми финансовых обязательств. Конечно, люди не будут исполнять свои финансовые обязательства – денег у людей нет.

Это простая, дешёвая юридическая схема – очевидная как ясный день. Совершенно никто не может быть обязан покупать, банк выставит – продаст следующему банку, перекредитует, внесет в залог еще раз. Есть масса вариантов, которые известны каждому, даже начинающему юристу, как обойти эту совершенно мертвую норму. Поэтому все, что хотел международный спекулятивный бизнес от Украины, вчера он получил.

Первое – лояльную власть. Второе – случку всех, кто ее поддерживает. Мы видим, что это большинство, они противоестественно слились вчера в едином голосовании», – резюмировала Лука.

Как сообщал «ПолитНавигатор», под покровом ночи Рада продала украинскую землю.