Украина погрязла в коррупционных скандалах

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский полностью действует в преступной повестке своего предшественника Петра Порошенко, при котором ни один приговор по коррупции не был приведён в исполнение.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя вопрос о коррупции в ВСУ, приводящей к таким катастрофам, как крушение военного борта Ан-26 под Харьковом, депутат предпочёл не выделять армию как что-то особенное в стране.

«Коррупция в армии ничем не отличается от коррупции в правоохранительных органах и вообще от коррупции в госсистеме управления. Она ничем не отличается от коррупции в политике. Вы же видите, что высшие чины украинского государства все погрязли в коррупционных скандалах. И скандалы последнего времени это подтверждают», – заявил Кузьмин.

Он подчеркнул, что конкретно в данной трагедии отчасти виновата и коррупция в армии, однако надо понимать, что это разложение захлестнуло всё украинское государство.

«Последний скандал с президентом – он же показателен. Если президент страны был обвинён в коррупции, если НАБУ составило протокол в отношении президента, направило в суд, и суд прекратил дело только лишь по той причине, что президент пользуется неприкосновенностью, то что вы хотите от армии?

Если генпрокурор по поддельным документам вселилась в президентскую резиденцию и оплачивает стоимость аренды на 100 тысяч гривен меньше, чем её реальная себестоимость, то что вы хотите от армии? Если депутаты правящей партии чуть ли не еженедельно делают заявления о коррупции во фракции, в партии, то что вы хотите от армии?» – добавил депутат.

«За полтора года царствования Зеленского и пять лет Порошенко в Украине не было ни одного вступившего в силу приговора по топ-чиновникам, по топ-коррупционерам или по делам, связанным с большим резонансом в обществе.Так называемые резонансные дела, которые у всех на слуху, прошли мимо судебных приговоров.

Повторюсь, ни одного такого приговора, вступившего в силу за последние шесть с половиной лет, не было. Можно предположить, что и не будет, поскольку Зеленский полностью действует в повестке Порошенко, продолжает его преступную политику и ведёт себя, как он, а значит, мы не увидим приговоров по этой харьковской трагедии. Их не будет, и правды нам никто не скажет», – заключил Кузьмин.