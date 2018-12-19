Украина похожа на еле живого больного на операционном столе – эксперт

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Успехом украинской экономики в минувшем году является уже то, что страна не развалилась, однако ситуация может существенно усугубить после потери монополии на транзит российского газа.

Об этом в ходе пресс-конференции «Итоги 2018 года в Украине: экономика и политика» заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Когда мы пытаемся вывести какие-то итоги года, то можно сказать, что итоги года неплохие, потому что мы по-прежнему относительно не развалились, есть какая-то динамика больного, который лежит на операционном столе: линии идут, значит человек еще живой. Поэтому в этом плане мы должны радоваться, после 2014 года все могло быть намного хуже.

Но это отнюдь не означает, что нас не ждут более серьезные проблемы, а они нас ждут. Здесь мы подходим к базовым вызовам, которые будут перед Украиной в 2019 и следующих годах. Это обходные газопроводы, которые после 2019 года будут введены, я в этом не сомневаюсь. И это будет новая опция, с которой Украины не сталкивалась, потому что газовая рента была той сладкой конфеткой, за которую боролись все президенты, правительства, и многомиллиардные состояния сделались на этом распиле газовых потоков, в том числе не только того газа, который идет из России в Европу, но и того, который добывается внутри больше, чем показывает официальная статистика, идет по согласованию с россиянами и продается в Россию.

Теперь эта модель газовой ренты входит в объективный коллапс, потому что россияне решают свои стратегические задачи и стремятся максимализировать свои доходы с одной стороны, а с другой – посадить Украину на более жесткий паек, чтобы выбить больше преференций для себя», – пояснил эксперт.

Кроме того, как заявил ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, «Северный поток-2» может лишить государства на юге Европы возможности заработать на транзите сжиженного газа из Северной Африки и Ближнего Востока.