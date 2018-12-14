В Москве признали: судьба «Северного потока-2» зависит от позиции Германии

14.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Российский газопровод «Северный поток-2» может лишить государства на юге Европы возможности заработать на транзите сжиженного газа из Северной Африки и Ближнего Востока.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы с вами должны понимать, что юг Европы относится к «Северному потоку-2» достаточно прохладно. Они не противники «Северного потока-2», но тут возникают условия объективной конкуренции. На юге Европы существует целый ряд проектов по строительству крупных терминалов по приему сжиженного газа из Северной Африки и Ближнего Востока и сланцевого газа из США. И объективно «Северный поток» вступает с ними в конкуренцию. Истощаются газовые источники в Голландии и Норвегии, поэтому основные поставщики постепенно будут уходить.

Есть два проекта: один – опора на Россию, а другой – максимально задействовать возможности новых технологий по переброске сжиженного газа на территорию Европы, в том числе, из Северной Африки. Поэтому государства юга Европы воспринимают «Северный поток», как некого конкурента. Мы не слышим заявления против него, но мы должны понимать, что в Европарламенте и Евросоюзе они не будут драться за «Северный поток». Они будут занимать позицию сторонних наблюдателей, памятуя о том, что если не будет «Северного потока-2», то расширятся их собственные возможности служить поставщиками газа на европейский рынок», – пояснил он.

При этом сенатор отметил, что окончательное решение о выборе курса на получение Европой голубого топлива будет за Германией.

«Ситуация очень непростая. Все будет зависеть от позиции Германии, устоит ли Германия перед американским давлением. Потому что, в конечном счете, для Германии Польша и Прибалтика здесь не главный фактор, они скорее играют роль катализаторов этой дискуссии и кампании против «Северного потока», а роль страны, которая поставила перед собой задачу его заблокировать, играет США. И вот здесь, на мой взгляд, все упирается в позицию Германии», – резюмировал Алексей Пушков.

Как ранее заявил российский политолог Дмитрий Куликов, американцам нужна военная провокация на Украине для срыва нефтяных поставок в Европу и остановки европейской промышленности.