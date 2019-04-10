«Украина полностью одичала» – новое видео погрома националистов

10.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал новое видео очевидцев, зафиксировавших разгром трёх железнодорожных вагонов поезда №120 «Львов – Запорожье» разбушевавшимися фанатами львовских «Карпат».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Так называемый «европейский выбор» Украины прет везде и отовсюду.

Вот, очередное тому видеодоказательство. Внимательно посмотрите… «Пьяни хлопци з Бандер*тадту», поющие о себе такими пьяными голосами, едут в плацкартном вагоне, не давая никому спасения и покоя…

Один из пассажиров (как становится понятно впоследствии, потерпевший от пьяных бандеровцев), скорее всего, при согласии такого же пострадавшего проводника вагона, все тщательно снял на видео.

Из ужасной картины видно, что во всех купе пребывало самое настоящее быдло, которое позагаживало стены, столики, окна, полы, накидало горы мусора, упаковок, бутылок. Видать «бандеровские ковбои» что-то или кого-то «не поделили», вследствие чего поразбивали окна и лампочки в туалете и тамбуре», – прокомментировал политик.

«Из увиденной картины становится понятным, в каком ужасе пребывали все время поездки те пассажиры, которые не входили в состав бандеровской банды и хотели спокойно доехать до пункта своего назначения. Но им этого не дали.

А ведь еще недавно такое в Украине было невозможно. На железной дороге была дисциплина, порядок и законность. Работала железнодорожная милиция. А как теперь видно, такой милиции или полиции уже не существует. Получается, что не Европа, а «Дикий Запад» ворвался в Украину, сделав беспомощными и беззащитными всех нормальных граждан, особенно женщин, детей, стариков и инвалидов.

Вот к чему стремились майданутые власти. Это плоды того страшного государственного переворота 2014 года… И это всего лишь начало, а что же будет дальше?» – добавил экс-нардеп.