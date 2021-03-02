Украина полностью утратила доверие Вашингтона – Чалый

02.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское руководство полностью дискредитировало себя в глазах Вашингтона, поэтому США не будут обеспечивать Украину новым финансированием или вооружением.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту на сегодняшний день существует кризис доверия к руководству Украины со стороны правительства США, после разных достаточно непутёвых, с дипломатической точки зрения, шагов. На сегодняшний день восстановление доверия – это ключевая задача украинской дипломатии.

При этом для того, чтобы Украине начали выделять средства и финансирование в Конгрессе США на вооружение, чтобы говорить про новые типы вооружения, необходим диалог на уровне Конгресс–Верховная рада Украины», – рассуждает Чалый.

Между тем, Байден до сих пор ни разу не позвонил Зеленскому.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что возвращение России в ПАСЕ нанесло имиджевый удар по украинской политике и продемонстрировало, что не все поддерживают Украину, как это пытается представить киевская пропаганда.