Украина получила ATACMS от США. Следующая – Германия с Taurus?

Власти США подтвердили, что передали Украине ракеты ATACMS в модификации, способной бить на расстояние в 165 километров. Именно ими был нанесен удар по российскому военному аэродрому в Бердянске, о котором уже сообщал «ПолитНавигатор».

«Ракеты были завезены на Украину уже давно, ждали лишь отмашки», – считает обозреватель Борис Рожин. Экс-спикер армии ДНР Эдуард Басурин напоминает, что в США выпускается около 500 таких ракет в год, а еще в начале осени CNN сообщал о передаче таких боеприпасов Украине.

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Год назад МИД России заявлял, что подобный шаг Вашингтона будет расценен Москвой как нарушение «красной линии», после чего американцы станут считаться прямыми участниками конфликта. Судя по тому, что удар по Бердянску остался без реакции, есть все шансы вскоре увидеть на вооружении ВСУ ракеты НАТО с радиусом действия уже в 300 и более километров. А это значит, что под угрозой не только Крым, Воронеж или Смоленск, но и столица Белоруссии Минск.

Associated Press пишет, что Украина пока что получила всего 12 ракет ATACMS. Однако, всего скорее, число и дальность их будет расти – не случайно западные аналитические центры публично моделируют удар по Крымскому мосту с комбинированным применением также немецких дальнобойных Taurus.

Германист Тимофей Борисов полагает, что Берлин по-прежнему колеблется с передачей «Таурусов» Украине.

«Как известно, позиция немецкого канцлера, которая им неоднократно высказывалась, состояла в том, что пусть сначала США поставят свои ракеты, а потому уже и Германия это сделает. Но вот, Америка поставила, а о Таурусах речи пока нет. По-видимому для Германии это все-таки чувствительная тема. Поскольку поставки могут привести к еще большей эскалации конфликта и напряжению между Россией и Германией. Уверен, что больше всего Берлин беспокоит то обстоятельство, что, отправив Таурусы Зеленскому, немцы не смогут эффективно контролировать их дальнейшую судьбу и географию ударов», – рассуждает Борисов.

Сейчас многое будет зависеть от реакции Кремля (которой в случае предыдущих «нарушений красных линий», впрочем, не было).

«Посмотреть на реакцию России. Уверен, не случайно это сделано в момент нахождения Владимира Путина в гостях у Си Цзиньпина», – считает телеведущий Артем Шейнин.