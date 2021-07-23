Украина получила «сильнейший нокаут за годы независимости»

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Западные партнеры Украины по антироссийской коалиции «кинули» ее, нанеся сокрушительный нокаут, когда договорились о завершении строительства обходного газопровода «Северный поток-2».

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший депутат Верховной рады Вадим Денисенко, входивший во фракцию «Блок Петра Порошенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Денисенко, политика украинской власти предыдущих лет была неправильной, а удар Запада оказался сильнейшим за все годы независимости Украины.

«Впервые, пожалуй, за историю Украины, кроме 2014 года, настолько беспредельно и цинично Украина была, не побоюсь этого слова, кинута своими друзьями, партнерами и товарищами по антироссийской коалиции. По сути, мы можем сказать четко, что в принципе произошла договоренность не просто», – сказал политик.

«Сейчас очень много говорится про договоренность между Меркель и Байденом… на самом деле, нужно говорить, прежде всего о том, что очевидно, произошла договоренность между Байденом и Путиным по поводу достройки «Северного потока» в обмен на определенные какие-то вещи, связанные с российско-китайскими отношениями, далее европейское-китайскими отношениями, ну и глобальнее – американо-китайскими отношениями… Да, наша политика последних лет, очевидно, была неправильной, она была проигрышной и сейчас мы получили сокрушительно поражение. И это не технический нокаут, а серьезный нокаут, если говорить о сегодняшнем дне», – заявил Денисенко.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».