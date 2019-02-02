Украина получила возможность серьёзно угрожать Донецку

02.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Выделение Западом гранта на новый маршрут поставки воды в Мариуполь позволит Украине угрожать Донецку теперь и водной блокадой. Столица ДНР снабжается из занятого украинской армией Славянска. До сих пор от перекрытия канала или диверсий с отравлением спасало то, что вместе с Донецком отсюда же получал воду и Мариуполь.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на радостное заявление одного из организаторов митинга «За единую Украину» в 2014 году Энрике Менендеса, который впоследствии покинул ДНР.

«Запад дал денег на запитку Мариуполя собственной водой, что несказанно обрадовало автора, потому что будут созданы новые рабочие места, и привело в состояние ликования наших «друзей», потому что теперь Донецк можно будет отключить от воды. Напомню – вода к нам поступает из оккупированного Славянска, и Мариуполь выступает некоторой страховкой от отключения, потому что вода продолжает своё движение транзитом на Юг, и от бактериологический или химической диверсии со стороны Украины», – написал Ходаковский.

Ходаковский обратил внимание, что, по идее, позиционирующий себя в СМИ как «миротворец» Менендес должен бы был возмутиться и сказать, что отказ от единого с Донецком водоснабжения – это «зрада», и что лучше добиваться возвращения неконтролируемой части Донбасса «в лоно неньки и не тратить деньги, потому что с Донецком вернётся и контроль за водоснабжением»

«Но нет. На замечание, что это же даст возможность Украине оставить Донецк без воды, он, скромно потупив очи, ответил, что будет выступать против этого, как выступал против обстрелов. Его тут же поймали за язык и попробовали уточнить: так были все-таки обстрелы? В ответ прозвучала длинная увертливая тирада, на которую я ответил, что только сейчас до конца понял, за что его выгнали из Донецка», – добавил основатель «Востока».

Экс-депутат горсовета Одессы, участник событий 2 мая 2014 года, вынужденный покинуть Украину, Игорь Димитриев, комментируя ситуацию, отметил, что именно «невзятие Мариуполя в 2014 году объяснялось, в том числе тем, что это гарантирует стабильные поставки воды в Донецк».

«Теперь, видите, оказалось, что тут ничего никто никому не обещал. А Донецк окажется в ещё худшем положении, чем сейчас. Потому что не нужно лезть в рубку, если не готов идти до конца», – добавил экс-депутат на своей странице в блоге.