06.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина причислила себя к борцам с террористами из запрещенной в РФ организации ИГИЛ.

Так, по словам главы МИД Павла Климкина, на Украине отслеживают передвижение террористов и предоставляют логистическую поддержку членам западной коалиции, воюющим против группировки.

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«Я много не говорю о том, как мы привлечены. Но и мы вскрыли на нашей территории – и сети ИГИЛ, и пути через Украину. Есть и много других вещей. Есть и логистическая поддержка. То есть, именно коалиция – тот, кто может сделать прорыв в борьбе с ИГИЛ. Мы его почти победили, но, как вы знаем, как в детском стишке, чуть-чуть не считается. Потому это дело нужно довести. ИГИЛ был в Сирии, там сейчас его почти нет», – заявил Климкин.

Напомним, ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что под его руководством открыт раздел с личными данными летчиков, военных и персонала, участвующих в операции на стороне властей Сирии против боевиков ИГИЛ.

Также влиятельная британская газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что чеченские боевики, проходившие подготовку в лагерях запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на территории Ирака и Сирии, воюют против республик Донбасса на стороне Украины.

Кроме того, официальные власти Кувейта перекрыли канал поставок оружия из Украины для террористов ИГИЛ.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что члены так называемой блокады Крыма, боевики меджлисовских батальонов используют те же методы, что и ИГИЛ при вербовке и обработке своих соратников.