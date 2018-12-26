Скандал: Запад признал наличие боевиков ИГИЛ на Донбассе

26.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Чеченские боевики, проходившие подготовку в лагерях запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на территории Ирака и Сирии, воюют против республик Донбасса на стороне Украины.

Такую информацию опубликовала Times, чей корреспондент побывал на позициях под Мариуполем.

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Во время прямого включения из Донецка в эфире канала «Россия-1» начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов подтвердил присутствие боевиков ИГИЛ на украинскихпозициях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы неоднократно заявляли о том, что, по нашим разведданым, на украинской территории воюют люди, которые состояли в ИГИЛ, потом оттуда вернулись, и Украина их приняла с распростёртыми объятиями. Потому что, на самом деле, и Украине, и всему миру абсолютно всё равно, кто будет за них воевать, и насколько аморально это выглядит. У них не то что двойные, а тройные стандарты уже, потому здесь нечему удивляться», – отметил Безсонов.

О проблеме ИГИЛ на Украине высказался и социолог Евгений Копатько.

«Это достаточно серьёзная проблема. Сложности есть на юге Украины, в Херсонской области с этим фактором. Об этом говорилось, что часть мигрирует туда, есть место для того, чтобы они там организовывались. Эта проблема может быть очень серьёзная. Пока они еще не заявили о своих правах, но такой вариант возможен», – отметил эксперт.