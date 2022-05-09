Украина понесла крупные потери из-за приказа Зеленского захватить остров Змеиный к 9 мая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько неудачных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«C 7-го мая, по прямому указанию Владимира Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря», – сообщил спикер Минобороны.

По его словам, подразделения российских ВС сорвали украинскую провокацию, противник понёс большие потери.

«За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днём», – уточнил Конашенков.

Он добавил, что в ночь на 8 мая при попытке высадки десанта были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с экипажем.

«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – сообщил российский военный.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщает, что в попытке захвата Змеиного могли быть задействованы иностранные наемники.

«По всей видимости, командование ЧФ и российских войск сумели «поймать» противника во время его собственной попытки занять остров (важной, прежде всего, с точки зрения пропаганды). По имеющимся данным, десантная операция ВСУ полностью провалилась с большими потерями… Общие потери противника составили 78 человек официально погибшими и еще несколько десятков «пропавшими без вести». Есть непроверенные данные, что значительная часть погибших и «без вести пропавших» (т.е. утонувших) приходится на пока неустановленную иностранную ЧВК», – сообщает Стрелков.

Отметим, что остров Змеиный находится недалеко от побережья Одесской области, где ранее ВСУ размещали радары, работавшие в интересах НАТО.

Ранее эксперты пояснили, что войска РФ разбили украинские группировки, использовав остров как приманку.

«Для Зеленского боевые действия – вторичны, а пропаганда – первична. Поэтому военная тактическая и даже стратегическая целесообразность приносится им в жертву пиару. Ради красивого пиара Киев спокойно отправляет к Бандере тысячи ВСУшников. Это украинский стиль ведения войны. С этой же целью 7 мая киевские придурки решили захватить Змеиный, и преподнести свою «пэрэмогу» украинским лохам и западным хозяевам накануне 9 мая. Таким образом, они собрались нам испортить День Победы. Мол, смотрите, они праздник свой празднуют, а мы уверенно «пэрэмогаэмо» и победа на самом деле у нас! Отсюда и весь этот бред с попыткой захвата Змеиного. Наши же их на этом подловили. Отсюда и такие потери ВСУ», – поясняет обозреватель Андрей Ваджра.

Вечером 9 мая история со Змеиным получила продолжение. Украинское командование южных областей сообщило об ударе ракетами «Кинжал», выпущенных с российских Ту-22, по неким «объектам туристической инфраструктуры» – признается разрушение пяти зданий.

Наблюдатели полагают, что, как и накануне, разрушению подверглись здания гостиниц, которые использовались как пункты базирования иностранных наемников – операторов предоставленных НАТО дальнобойных гаубиц, которые Киев намерен использовать для обстрелов Змеиного с побережья Одесской области.