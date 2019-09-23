Украина попала в страшные жернова – Америка забыла Россию, Крым и Донбасс

23.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Бывший вице-президент США Джо Байден пытается дискредитировать Дональда Трампа в преддверии грядущих президентских выборов, обвиняя его в давлении на украинского президента Владимира Зеленского.

Сейчас это единственное событие, которое полностью занимает Америку, – к большой беде для «незалежной».

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр Романович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена, фигурирующей в ряде коррупционных скандалов на Украине.

«Байден применяет все средства, которые доступны представителю демократический партии. И эта жалоба была направлена в комитет, где председатель комитета тоже демократ. То есть вся «королевская рать», рать Байдена встает сейчас для того, чтобы скомпрометировать Трампа.

И на этот раз получается, что Россия уходит на второй план, и на первый план выдвигается Украина. Вот что происходит сегодня. Конечно, в этой ситуации не приходится завидовать господину Зеленскому, который сталкивается с такой ситуацией первый раз на Генеральной ассамблее ООН», – отметил он.

При этом международный обозреватель издания «Коммерсант» Сергей Строкань констатировал, что Украина лишилась всесторонней поддержки США и окончательно стала инструментом во внутриполитической борьбе американских политиков.

«Это доказательство того, что пресловутый вашингтонский консенсус, о котором говорили на Украине, что и демократы, и республиканцы поддерживают Украину – всё, этого консенсуса больше не существует.

Республиканцы и демократы играют в свои игры, и используют Украину только как инструмент, к большому сожалению.

Поднимите американскую газету неделю назад, сегодня, вчера, там хоть одно слово есть про Крым и Донбасс? Нет, никого это не интересует вообще. Просто используют по-разному», – резюмировал эксперт.