Украина поразила еще два российских НПЗ – нефтяные воротилы не шевелятся с защитой
Украина заявила о поражении беспилотниками минувшей ночью двух НПЗ в России – Краснодарского и в Сызрани Самарской области. Причем, последний подвергается удару уже второй раз за последние дни.
При этом враг не скрывает, что целью атак является провоцирование топливного кризиса в России (как следствие – уже начавшегося роста цен, дефицита и недовольства населения). Противник публикует сведения о том, сколько бензина и дизеля публикуется на каждом заводе, подсчитывая долю в общем балансе России, предвкушая создание экономических проблем.
Военкор Дмитрий Стешин напоминает, что, по некоторым данным, ВСУ уже вывали из строя 17% российской нефтепереработки. Этого можно было избежать, например, внедрив строительство специальных куполов против дронов – они недорогие, а технология отработана. Причем, все было описано больше года назад.
«Закончилась эта история с антидроновыми куполами привычно – ничем. У нас нет войны, нет регламентов для защитных сооружений от подобных угроз, пожарники и страховщики вообще клали на все это плашмя. Плюс, проблема на стыке ведомств – МО и бизнеса. Хохлы это знают и с удовольствием бьют в эту болевую точку», – указывает Стешин.
Обозреватель Михаил Онуфриенко подтверждает: предложения по защите НПЗ озвучивались давно, однако ответственные лица их демонстративно проигнорировали.
«Летом 2023 года у нас было большое турне по предприятиям топливно-энергетического комплекса, где мы предлагали комплексную защиту от БПЛА, начиная с системы раннего акустического обнаружения, интегрированной с дронами-перехватчиками, и заканчивая техническими преградами на дроноопасных направлениях (мачты, сетки, аэростаты заграждения). По сравнению со стоимостью НПЗ и даже со стоимостью хранящегося топлива – цена копеечная. «Уйдите с глаз, нищеброды, не мешайте серьезным людям заниматься бизнес-творчеством», – гордо заявили нам чиновники от ТЭК».
Военкор Сергей Шилов предупреждает, что удары ВСУ по НПЗ – это и есть та самая «война на истощение» с точки зрения Киева.
«Киев выбрал уязвимый момент – часть заводов уходят на плановый ремонт, у аграриев уборочная и посевная кампания, люди на едут в отпуска на юг. А еще идет война. И все это в купе с ударами провоцирует дефицит. Пока он не критический, но кампания эта будет затяжной. Задача Украины – не только спровоцировать рост цен на ГСМ, которые уже бьют рекорды на бирже. Это все тоже закладывается в растущую инфляцию товаров и услуг при высокой ставке ЦБ. Дополнительно они ставят целью посеять раздражение от войны в российском обществе… Кампания ВСУ будет набирать обороты. Это будет борьба на истощение».
