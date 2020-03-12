Украина посадила на 10 лет гражданина Китая по обвинению в шпионаже

12.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Гражданин Китая осужден на 10 лет по обвинению в шпионаже и попытке украсть разработки в ракетно-космической отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Утверждается, будто контрразведка пресекла попытку подкупа китайцем украинских ученых.

Осужденный имел степень доктора технических наук и был членом официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве вопреки протестам посольства Китая открылась выставка в поддержку беспорядков в Гонконге, которую организовал киевский «Free Hong Kong Center».