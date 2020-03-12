12.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Китай, Криминал, Спецслужбы, Украина
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Украина посадила на 10 лет гражданина Китая по обвинению в шпионаже




Гражданин Китая осужден на 10 лет по обвинению в шпионаже и попытке украсть разработки в ракетно-космической отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Утверждается, будто контрразведка пресекла попытку подкупа китайцем украинских ученых.

Осужденный имел степень доктора технических наук и был членом официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве вопреки протестам посольства Китая открылась выставка в поддержку беспорядков в Гонконге, которую организовал киевский «Free Hong Kong Center».

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