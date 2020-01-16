Украина пошла по проторенной дорожке нацистской Прибалтики – эксперт

16.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Голосованием за закон о полном среднем образовании, вводящем 80-процентные квоты на преподавание в украинских школах, новая киевская власть подтвердила неизменность курса по искоренению русскоязычного населения, уже опробованного в странах Прибалтики.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Украина идет проторенной дорожкой де-факто нацистских так называемых демократических стран Прибалтики, успешно перенимая их опыт в лишении своих граждан прав на изучение и общение на родном языке.

Успешно уничтожив систему русскоязычных школ на оккупированном Донбассе, Киев не останавливается и строит планы дальнейших шагов – введя квоты для оставшихся школ с обучением на русском языке: обязательное общение в госорганах только на украинском, квоты на радио и телевидении, а также запрет рекламы на русском языке.

При этом стоит отметить что «защитники Донбасса и русского языка» из «Оппоблока» вполне себе нормально голосуют за дискриминационные законы. Есть смысл задуматься их избирателям», – отметил парламентарий.