Украина посрамлена: Российская армия прорвала водную блокаду

10.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Симферопольское водохранилище стала поступать вода по трубам, проложенным силами Минобороны РФ из Тайганского водохранилища.

В церемонии запуска приняли участие глава республики Сергей Аксенов и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По новому водопроводу в Симферопольское водохранилище будет поступать до 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Общая протяженность проложенного водопровода из 15 линий составила более 750 километров.

Всего в прокладке водопровода приняли участие около более 800 военных и 250 единиц техники из Южного и Западного военных округов.

«В период с 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного и Западного военных округов и силами подразделений Черноморского флота проведено развертывание магистрального трубопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища», – заявил Булгаков.

«Знаковый для республики день. На самом деле, когда решения президента и приказы министра обороны выполняются с такой скоростью хочется только удивляться и восхищаться возможностями наших вооруженных сил. Не в первый раз вооруженные силы приходят на помощь в мирное время», – заявил Аксенов.

Он напомнил, что в 2014 – 2015 годах военные по аналогичной схеме уже помогали наполнить Симферопольское водохранилище. В этот раз сообщается, что водопровод не будет временным, а будет работать в Крыму на постоянной основе.

Ранее фейковый «представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич в очередной раз озвучил ультиматум – Киев не вернет поставки воды из Днепра российскому полуострову.